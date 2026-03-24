Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 16:46

Чтобы флоксы цвели все лето: сроки посадки, лучшие сорта и расцветка

Подписывайтесь на нас в MAX

Если нужен цветник без капризов, флоксы — один из самых надежных вариантов. Когда сажать флоксы? Лучшее время — весна, когда почва уже оттаяла и пошел устойчивый плюс, или ранняя осень, чтобы деленки (части взрослого куста) успели укорениться до морозов. Именно деление куста весной и осенью считается стандартным способом размножения.

По срокам цветения садовые метельчатые флоксы обычно держат декоративность с июля по сентябрь, а отдельные сорта — дольше. Стелющиеся виды цветут раньше, в конце весны — начале лета.

Цветовая гамма у флоксов широкая: белые, розовые, лиловые, красные, сиреневые и двуцветные формы, поэтому вопрос, какой сорт и цвет выбрать, решается не только по вкусу, но и по климату, месту посадки и устойчивости сорта к мучнистой росе.

Чтобы выбрать без лишних сомнений, держитесь простой схемы:

  • Север, Урал, Сибирь — сажайте весной, так надежнее укоренение. Выбирайте ранние и средние по срокам сорта метельчатого флокса, цвета лучше светлые или холодные: белый, сиреневый, розовый — они меньше «горят» и хорошо читаются в пасмурную погоду.

  • Средняя полоса — подходят и весенняя, и раннеосенняя посадка. Если думаете, когда сажать флоксы, ориентир простой: весной — как только можно копать землю, осенью — за три-четыре недели до устойчивых холодов.

  • Юг России — предпочтительнее ранняя осень: жара и суховеи мешают приживаемости весной. Здесь удачны белые, лавандовые и нежно-розовые сорта: темные оттенки быстрее выгорают.

  • Для бордюра и горки берите стелющиеся виды: они ниже, цветут раньше и закрывают почву ковром.

  • Для классической клумбы — метельчатые флоксы: высокие, ароматные, с самым длинным летним цветением.

И еще один ориентир, какой сорт и цвет выбрать: белые сорта визуально освежают сад в сумерках, розовые делают цветник теплее, сиренево-лиловые смотрятся благородно, а красные лучше использовать точечно, как акцент. Самый практичный выбор для занятых дачников — устойчивые к мучнистой росе сорта и посадка на солнце или в легкой полутени, в плодородную, не пересыхающую почву.

Итог простой: если нужен эффектный и понятный цветник, сначала решите, когда сажать флоксы, а потом уже — какой сорт и цвет выбрать под ваш регион и стиль участка. Тогда флоксы отблагодарят долгим и щедрым цветением.

Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании пенсионерки
Набиуллина раскрыла причину замедления инфляции в России
В Новосибирской области ликвидированы все очаги пастереллеза
Стало известно, как распознать мошенников в Telegram и защититься от них
Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим
В ГД принят законопроект об отпуске для родителей военнослужащих-инвалидов
Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске
Появился первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере
Продолжение кризиса в Иране может ударить по Европе
Шойгу предупредил об угрозе от затягивания войны на Ближнем Востоке
Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа
Ребенок едва не остался без рук из-за находки на улице
Объекты аэрокосмической промышленности Израиля атаковали с воздуха
В Госдуме разъяснили важность закона о жертвах геноцида советского народа
Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений и провокаций
Россиянка предстанет перед судом из-за злостной неуплаты алиментов
Кого спасли сотрудники МЧС из сгоревших квартир в Севастополе
Названа главная проблема, которую ВСУ считают препятствием наступлению
Военный ОАЭ погиб в Бахрейне при отражении иранских атак
Дмитриев раскрыл судьбу Европы на фоне энергокризиса
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.