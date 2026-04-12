Посейте в мае — и к августу сад украсят махровые купола из сиреневых горошин. Не боится ни жары, ни дождей

Флокс «бисер» — это многолетник, который не боится ни жары, ни дождей, а его необычная красота покоряет с первого взгляда. Мелкие цветки, собранные в плотные шапки, напоминают россыпь драгоценных бусин, которые переливаются на солнце и создают в саду атмосферу легкости и волшебства.

Кустики флокса достигают высоты 40–50 см, цветение начинается в середине лета и продолжается до сентября, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия.

Этот сорт удивительно неприхотлив: он прекрасно растет на солнце и в полутени, не требует частых поливов и отлично зимует без укрытия. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в мае или под зиму. Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение радует обильным цветением.

Флокс «бисер» идеально подходит для бордюров, миксбордеров, рокариев и контейнерного озеленения. Его сиреневые купола прекрасно сочетаются с серебристой полынью, шалфеем, колокольчиками и декоративными злаками. Посадите этот неприхотливый многолетник в своем саду — и он подарит вам настоящий фейерверк красок без лишних хлопот, радуя глаз с августа до осени.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

