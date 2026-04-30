Лук-севок: три хитрости, которые спасут ваш урожай от луковой мухи

Семья и жизнь

Репчатый лук — почти обязательный гость на каждом российском огороде, и неспроста: он укрепляет иммунитет, богат витаминами С и группы В, фитонцидами и антиоксидантами, помогает при простудах и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Неудивительно, что посадка лука-севка весной — один из первых и главных ритуалов любого уважающего себя садовода.

Как выбрать лук-севок

Хороший урожай начинается с правильного посадочного материала. Вот на что обратить внимание при выборе:

размер: оптимальный диаметр луковицы — 1–2 см; крупный севок (больше 2,5 см) чаще идет в стрелку, а не в репку;

внешний вид: луковка должна быть сухой, с плотной золотисто-янтарной или белой шелухой (в зависимости от сорта), без пятен, мягких участков и следов гнили;

запах: свежий, луковый; любой посторонний или кислый запах — повод отбраковать севок;

тактильность: луковица упругая, не продавливается пальцами.

Когда и как сажать лук-севок весной

Главное правило посадки лука-севка — температура почвы не ниже +10–12 градусов. В холодную землю — только стрелки и разочарование.

Сроки по регионам: юг России — начало — середина апреля; средняя полоса и Подмосковье — конец апреля — начало мая; Урал, Сибирь, Северо-Запад — середина мая.

Глубина посадки: 3–4 см, шейка луковицы у поверхности.

Схема: между луковицами — 8–10 см, между рядами — 20–25 см.

Место: солнечная грядка, легкая рыхлая почва, никакого застоя воды.

Предшественники: хорошо сажать после огурцов, капусты, томатов; плохо — после самого лука, чеснока и моркови.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замачивать или нет: честный ответ

Замачивание лука-севка перед посадкой — не обязательная процедура, но весьма полезная. Она решает сразу несколько задач.

Прогревание: если севок хранился в прохладе, 15–20 минут в воде 40С «будят» его и ускоряют прорастание. Обеззараживание: 30 минут в растворе марганцовки (1 г на 1 л воды) защитят от грибковых инфекций. Стимуляция роста: замачивание в биостимуляторах по инструкции даст дополнительный импульс к укоренению. Защита от вредителей: 2–3 часа в соляном растворе (2 ст. л. соли на 2 л воды) или в растворе берестового дегтя отпугнут клещей, трипсов и личинки луковой мухи.

После замачивания луковицы обязательно просушивают 20–30 минут перед тем, как опустить в землю.

Луковая муха: враг невидимый, но победимый

Луковая муха — небольшое серое насекомое размером около 7 мм — откладывает яйца прямо у основания луковиц в мае — июне. Ее личинки вгрызаются в луковицу изнутри, и к тому моменту, когда перья желтеют и вянут, спасать уже нечего. Вот как не допустить этого:

Замачивайте севок в дегтярном или соляном растворе до посадки — резкий запах отпугивает вредителя. Рыхлите почву вокруг растений после каждого полива: луковая муха не любит откладывать яйца в рыхлый грунт. Сократите полив в период лета мухи (май — июнь): влажная почва привлекает вредителя. Накройте грядку спанбондом после посадки на дугах — механическая защита надежно отсекает насекомое от посадок. Обработайте препаратами на основе имидаклоприда при первых признаках поражения; сильно пораженные растения выдергивайте и сжигайте. Удаляйте растительные остатки после уборки урожая: в них зимуют личинки.

От севка до репки: главный совет

Чтобы лук-севок весной превратился к августу в крупную, сочную репку, держитесь простого правила: посадили — не забывайте. Регулярное, но умеренное рыхление, подкормка азотом в начале роста и фосфором с калием во второй половине лета, своевременное удаление сорняков и отказ от обильного полива в июле — вот и весь секрет. Когда листья начнут полегать и желтеть (обычно в конце июля — августе), прекратите полив совсем: луковица должна дозреть в сухой земле. Убирайте урожай в сухую погоду, хорошо просушивайте на воздухе — и лук отлично пролежит до следующей весны.

