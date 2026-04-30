Лук-севок: три хитрости, которые спасут ваш урожай от луковой мухи

30 апреля 2026 в 09:05

Лук севок: нужно ли замачивать перед посадкой и как защитить его от луковой мухи
Репчатый лук — почти обязательный гость на каждом российском огороде, и неспроста: он укрепляет иммунитет, богат витаминами С и группы В, фитонцидами и антиоксидантами, помогает при простудах и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Неудивительно, что посадка лука-севка весной — один из первых и главных ритуалов любого уважающего себя садовода.

Как выбрать лук-севок

Хороший урожай начинается с правильного посадочного материала. Вот на что обратить внимание при выборе:

  • размер: оптимальный диаметр луковицы — 1–2 см; крупный севок (больше 2,5 см) чаще идет в стрелку, а не в репку;

  • внешний вид: луковка должна быть сухой, с плотной золотисто-янтарной или белой шелухой (в зависимости от сорта), без пятен, мягких участков и следов гнили;

  • запах: свежий, луковый; любой посторонний или кислый запах — повод отбраковать севок;

  • тактильность: луковица упругая, не продавливается пальцами.

Когда и как сажать лук-севок весной

Главное правило посадки лука-севка — температура почвы не ниже +10–12 градусов. В холодную землю — только стрелки и разочарование.

  • Сроки по регионам: юг России — начало — середина апреля; средняя полоса и Подмосковье — конец апреля — начало мая; Урал, Сибирь, Северо-Запад — середина мая.

  • Глубина посадки: 3–4 см, шейка луковицы у поверхности.

  • Схема: между луковицами — 8–10 см, между рядами — 20–25 см.

  • Место: солнечная грядка, легкая рыхлая почва, никакого застоя воды.

  • Предшественники: хорошо сажать после огурцов, капусты, томатов; плохо — после самого лука, чеснока и моркови.

Замачивать или нет: честный ответ

Замачивание лука-севка перед посадкой — не обязательная процедура, но весьма полезная. Она решает сразу несколько задач.

  1. Прогревание: если севок хранился в прохладе, 15–20 минут в воде 40С «будят» его и ускоряют прорастание.

  2. Обеззараживание: 30 минут в растворе марганцовки (1 г на 1 л воды) защитят от грибковых инфекций.

  3. Стимуляция роста: замачивание в биостимуляторах по инструкции даст дополнительный импульс к укоренению.

  4. Защита от вредителей: 2–3 часа в соляном растворе (2 ст. л. соли на 2 л воды) или в растворе берестового дегтя отпугнут клещей, трипсов и личинки луковой мухи.

После замачивания луковицы обязательно просушивают 20–30 минут перед тем, как опустить в землю.

Луковая муха: враг невидимый, но победимый

Луковая муха — небольшое серое насекомое размером около 7 мм — откладывает яйца прямо у основания луковиц в мае — июне. Ее личинки вгрызаются в луковицу изнутри, и к тому моменту, когда перья желтеют и вянут, спасать уже нечего. Вот как не допустить этого:

  1. Замачивайте севок в дегтярном или соляном растворе до посадки — резкий запах отпугивает вредителя.

  2. Рыхлите почву вокруг растений после каждого полива: луковая муха не любит откладывать яйца в рыхлый грунт.

  3. Сократите полив в период лета мухи (май — июнь): влажная почва привлекает вредителя.

  4. Накройте грядку спанбондом после посадки на дугах — механическая защита надежно отсекает насекомое от посадок.

  5. Обработайте препаратами на основе имидаклоприда при первых признаках поражения; сильно пораженные растения выдергивайте и сжигайте.

  6. Удаляйте растительные остатки после уборки урожая: в них зимуют личинки.

От севка до репки: главный совет

Чтобы лук-севок весной превратился к августу в крупную, сочную репку, держитесь простого правила: посадили — не забывайте. Регулярное, но умеренное рыхление, подкормка азотом в начале роста и фосфором с калием во второй половине лета, своевременное удаление сорняков и отказ от обильного полива в июле — вот и весь секрет. Когда листья начнут полегать и желтеть (обычно в конце июля — августе), прекратите полив совсем: луковица должна дозреть в сухой земле. Убирайте урожай в сухую погоду, хорошо просушивайте на воздухе — и лук отлично пролежит до следующей весны.

Ранее мы рассказывали, что и когда сажать в открытый грунт в Подмосковье.

Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Велосипедист расстрелял сотрудников ТЦК при проверке документов
Бизнесмен Ковалев тремя словами охарактеризовал замок Галкина
«Запасайтесь попкорном»: Медведев об отношениях США и Европы
Удары по Украине сегодня, 30 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Психолог назвала неочевидные причины детского воровства денег
Медведев назвал главный тренд в политике Европы
Четверо подростков втянули десятки школьников в схему с наркоденьгами
Медведев заявил, что все закончится победой России
Бизнесмен Ковалев назвал приемлемое наказание для Чубайса
Трое детей сгорели в квартире заживо, когда их мать ушла за продуктами
Стала известна судьба останков миллиардеров после катастрофы «Титана»
В Госдуме ответили, когда лучше сажать картошку
Лавров озвучил призыв России по ситуации в Ливане
Стало известно, какие дроны ВСУ выпустили по Перми
Отдых в Турции станет недоступнее для россиян
В Госдуме объяснили, почему миллениалы часто хранят деньги «под подушкой»
Плющенко обратился к старшему сыну после его скандального интервью
«По-прежнему заинтересованы»: Лавров высказался о переговорах по Украине
Врач ответил, как резкие перепады температуры могут повлиять на здоровье
Лавров объяснил, что нужно для долгосрочного мира на Украине
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

