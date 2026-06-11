Урожай смородины будет шикарным: 10 секретов ухода в июне и июле

Урожай смородины будет шикарным: 10 секретов ухода в июне и июле

Июнь и июль — самое важное время для смородины. Именно сейчас закладывается размер ягод, их сладость и будущий урожай следующего года. Если уделить кустам немного внимания в этот период, кисти будут буквально ломиться от крупных ягод, а сами кусты останутся здоровыми и сильными.

1. Подкормите смородину крахмалом

Во время налива ягод кустам нужны углеводы. В конце июня можно приготовить простой раствор: 200 г картофельного крахмала развести в 5 литрах воды, слегка проварить, остудить и вылить под взрослый куст. Многие дачники также используют картофельные очистки, закапывая их в приствольном круге.

2. Используйте банановую кожуру

Если на верхушках появилась тля, под кустами можно разложить измельченную банановую кожуру. Она постепенно отдает калий в почву и привлекает полезных насекомых, которые помогают сдерживать вредителей.

3. Не выливайте картофельный отвар

Красная и белая смородина особенно любят калий. Вода после варки картофеля в мундире отлично подходит для полива кустов в начале июля. Перед использованием ее обязательно остужают.

4. Подкармливайте золой

Во время налива ягод смородине необходимы калий и фосфор. Раз в две недели кусты можно поливать настоем золы: стакан золы на ведро воды, настоять сутки. Такая подкормка помогает ягодам набрать сладость и дополнительно снижает риск грибковых заболеваний.

5. Привлекайте опылителей

Во время цветения полезно опрыскать кусты медовой водой из расчета 1 чайная ложка меда на литр воды. Это привлечет пчел и поможет увеличить количество завязей.

6. Защитите ягоды от гнилей

В дождливую погоду смородина часто страдает от грибковых болезней. Для профилактики используют слабый раствор йода и марганцовки: 5 капель йода и несколько кристаллов марганцовки на 10 литров воды.

7. Следите за стеклянницей

Если отдельные ветви внезапно засыхают вместе с ягодами, причиной может быть стеклянница. Поврежденные побеги необходимо вырезать до здоровой древесины и сразу удалять с участка.

8. Прищипывайте молодые побеги

Когда молодые приросты достигнут 40–50 см, можно удалить верхушку длиной 1–2 см. Это стимулирует ветвление и помогает заложить больше плодовых почек на следующий сезон.

9. Поднимайте ветви

Под тяжестью урожая ветки часто ложатся на землю. Вместо подпорок лучше аккуратно обвязать куст шпагатом по кругу. Так ягоды будут лучше освещаться солнцем и быстрее наберут сахар.

10. Собирайте урожай правильно

Черную смородину лучше снимать целыми кистями и складывать в невысокие лотки слоем не более 5–7 см. Так ягоды не мнутся и дольше сохраняют свежесть.