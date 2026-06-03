ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 19:00

Тюльпаны цветут как на выставке: дачники подкармливают их обычными дрожжами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычные пекарские дрожжи могут стать отличной подкормкой для тюльпанов. Такой простой способ помогает сделать стебли крепче, а бутоны — ярче и крупнее. При этом никаких дорогих удобрений покупать не придется.

Для раствора берут 100 граммов свежих дрожжей или 10 граммов сухих на 10 литров теплой воды. Смесь оставляют примерно на час, после чего поливают тюльпаны под корень. Первую подкормку проводят сразу после появления листьев, а затем повторяют каждые две-три недели.

Дрожжи помогают почвенным микроорганизмам быстрее перерабатывать органику, благодаря чему растения получают больше питания. Цветы становятся сильнее, дольше цветут и легче переносят перепады погоды.

Для лучшего эффекта в раствор можно добавить немного древесной золы. Она дополнительно насыщает почву калием и помогает защитить луковицы от гнили.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что тюльпаны стали заметно пышнее уже через пару недель. Она советует поливать цветы только по влажной земле, чтобы не повредить корни.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Проверено редакцией
Читайте также
Кормил аспирином, чтобы истекла кровью: египтянин чуть не убил россиянку
Общество
Кормил аспирином, чтобы истекла кровью: египтянин чуть не убил россиянку
Российские разработчики представили на ПМЭФ инновационный протез
Общество
Российские разработчики представили на ПМЭФ инновационный протез
Бутоны не вянут неделями: хитрый способ продлить цветение тюльпанов на клумбе
Общество
Бутоны не вянут неделями: хитрый способ продлить цветение тюльпанов на клумбе
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
Общество
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
Горсть под куст малины в июне — крупные ягоды вместо кислой мелочи в июле: для чудо-урожая
Общество
Горсть под куст малины в июне — крупные ягоды вместо кислой мелочи в июле: для чудо-урожая
Общество
тюльпаны
подкормки
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
На Ozon и WB теперь можно пожаловаться на «Госуслугах»: как это работает
Более 20 человек обратились в полицию по делу об обмане блогеров
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.