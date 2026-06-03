Тюльпаны цветут как на выставке: дачники подкармливают их обычными дрожжами

Тюльпаны цветут как на выставке: дачники подкармливают их обычными дрожжами

Обычные пекарские дрожжи могут стать отличной подкормкой для тюльпанов. Такой простой способ помогает сделать стебли крепче, а бутоны — ярче и крупнее. При этом никаких дорогих удобрений покупать не придется.

Для раствора берут 100 граммов свежих дрожжей или 10 граммов сухих на 10 литров теплой воды. Смесь оставляют примерно на час, после чего поливают тюльпаны под корень. Первую подкормку проводят сразу после появления листьев, а затем повторяют каждые две-три недели.

Дрожжи помогают почвенным микроорганизмам быстрее перерабатывать органику, благодаря чему растения получают больше питания. Цветы становятся сильнее, дольше цветут и легче переносят перепады погоды.

Для лучшего эффекта в раствор можно добавить немного древесной золы. Она дополнительно насыщает почву калием и помогает защитить луковицы от гнили.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что тюльпаны стали заметно пышнее уже через пару недель. Она советует поливать цветы только по влажной земле, чтобы не повредить корни.

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