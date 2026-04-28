Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах

Терапевт Вечтомов: прием некоторых лекарств может вызвать шум в ушах

Прием некоторых лекарств, в том числе антибиотиков, противовоспалительных средств и диуретиков, может вызвать шум в ушах в качестве побочного эффекта, предупредил в беседе с LIFE.ru терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов. Он отметил, что длительный или сильный стресс, а также переутомление тоже могут оказать негативное влияние на слуховой аппарат.

Одна из наиболее частых причин — заболевания самого уха. Речь может идти о накоплении серы и формировании пробки, воспалении в среднем или внутреннем ухе, а также о повреждении слухового нерва, — напомнил Вечтомов.

Он добавил, что пульсирующий шум в ушах может быть вызван повышенным давлением, атеросклерозом или нарушениями со стороны вен и артерий. В таких случаях люди нередко ощущают его синхронно с сердечным ритмом. Помимо этого, проблемы со слуховым аппаратом могут появиться в связи с анемией, сахарным диабетом и сбоями в работе щитовидной железы.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев заявил, что использование чужих наушников-вкладышей может привести к развитию ушной инфекции. Он напомнил, что в амбушюрах этого девайса могут размножаться микробы и грибки.

Здоровье
заболевания
врачи
кардиологи
