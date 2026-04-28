28 апреля 2026 в 11:05

Россиянин лишился детородного органа из-за врачебной ошибки

Житель Тюмени лишился детородного органа после визита к врачу

Молодой житель Тюмени лишился детородного органа из-за врачебной ошибки, сообщает URA.RU со ссылкой на юриста Романа Матвеева. По его словам, медики Областной клинической больницы №2 не смогли вовремя распознать опасный диагноз и отправили пациента домой.

После осмотра медики не увидели причин для госпитализации и отпустили его домой. Спустя всего несколько часов боль стала невыносимой, парень повторно вызвал скорую, и при втором осмотре врачи диагностировали перекрут яичка, — сообщил Матвеев.

Он отметил, что по вине врачей время было упущено и спасти орган было уже невозможно. Юрист уверен, что, окажи медики помощь своевременно, здоровье молодого человека бы удалось сохранить.

Ранее сообщалось, что в сердце москвича поселилась колония бактерий после установки зубного импланта. По словам врачей, микроорганизмы буквально «прогрызли» дыру в органе.

До этого жительница Нефтекамска получила травму во время визита к стоматологу — у нее оказался разрезан язык. Во время процедуры у врача отскочил шлифовальный диск. Россиянка отметила, что обратилась в клинику, чтобы восстановить пломбу. При этом врач счел рану несерьезной, обработал ее и закрыл на этом вопрос.

