Россиянин лишился детородного органа из-за врачебной ошибки

Молодой житель Тюмени лишился детородного органа из-за врачебной ошибки, сообщает URA.RU со ссылкой на юриста Романа Матвеева. По его словам, медики Областной клинической больницы №2 не смогли вовремя распознать опасный диагноз и отправили пациента домой.

После осмотра медики не увидели причин для госпитализации и отпустили его домой. Спустя всего несколько часов боль стала невыносимой, парень повторно вызвал скорую, и при втором осмотре врачи диагностировали перекрут яичка, — сообщил Матвеев.

Он отметил, что по вине врачей время было упущено и спасти орган было уже невозможно. Юрист уверен, что, окажи медики помощь своевременно, здоровье молодого человека бы удалось сохранить.

