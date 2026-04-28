Беспилотник рухнул на крышу дома в Молдавии

Полиция Кишинева эвакуировала жильцов многоквартирного дома после того, как ночью на его крышу упал беспилотный летательный аппарат, сообщается в Telegram-канале столичного инспектората. Прибывшим на место происшествия специалистам и взрывотехникам пришлось оцеплять прилегающую территорию.

Дрон на крыше обнаружил жилец дома. Прибывшие на место специалисты и саперы оцепили территорию. По предварительной информации, летательный аппарат получил повреждения, ударившись о крышу дома, — говорится в сообщении.

Ранее обломки беспилотника повредили дом и электрический столб в Румынии. Принадлежность БПЛА не уточняется, но на прошлой неделе министерство обороны республики сообщало о заходе беспилотника в воздушное пространство Румынии со стороны Украины.

До этого на севере Эстонии обнаружили новые фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать беспилотнику Вооруженных сил Украины. Находки зафиксированы в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа. Найденные части не представляли опасности для населения.