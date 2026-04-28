28 апреля 2026 в 11:08

Беспилотник рухнул на крышу дома в Молдавии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полиция Кишинева эвакуировала жильцов многоквартирного дома после того, как ночью на его крышу упал беспилотный летательный аппарат, сообщается в Telegram-канале столичного инспектората. Прибывшим на место происшествия специалистам и взрывотехникам пришлось оцеплять прилегающую территорию.

Дрон на крыше обнаружил жилец дома. Прибывшие на место специалисты и саперы оцепили территорию. По предварительной информации, летательный аппарат получил повреждения, ударившись о крышу дома, — говорится в сообщении.

Ранее обломки беспилотника повредили дом и электрический столб в Румынии. Принадлежность БПЛА не уточняется, но на прошлой неделе министерство обороны республики сообщало о заходе беспилотника в воздушное пространство Румынии со стороны Украины.

До этого на севере Эстонии обнаружили новые фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать беспилотнику Вооруженных сил Украины. Находки зафиксированы в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа. Найденные части не представляли опасности для населения.

Страны СНГ
Молдавия
Кишинев
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявления по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
Появились кадры пожара в строящейся элитной многоэтажке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков
Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения
Пьяный житель Кубани по ошибке зашел в чужую квартиру и украл дорогие часы
В Херсонской области заявили о масштабной атаке ВСУ
Появились новые данные о погибших в пожаре на севере Москвы
Профайлер разобрал телемост Соловьева и Бони и сделал вывод
В Минобороны заявили об освобождении двух населенных пунктов
Стало известно, какой страх побуждает женщин ставить карьеру на первый план
В США назвали иранское оружие, которое стало кошмаром для американцев
В Минобороны Белоруссии сделали заявление о военном сотрудничестве в ШОС
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

