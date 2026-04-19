Концерт Макаревича и Вайкуле отменили в Молдавии Запланированный на 24 апреля концерт Макаревича и Вайкуле отменили в Кишиневе

Концерт певцов Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Лаймы Вайкуле в Кишиневе отменили якобы по техническим причинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов. Мероприятие в Молдавии было запланировано на 24 апреля.

Мероприятие отменено по техническим причинам, не зависящим от организаторов, — говорится в сообщении.

Ранее в Кишиневе по рекомендации Министерства культуры Молдавии отменили концерт певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Власти страны также рекомендовали отменить выступления Олега Винника и комика Нурлана Сабурова, посчитав их «неуместными».

До этого стало известно, что жители Молдавии выступили против приезда Макаревича и Вайкуле с концертом в Кишинев. По их словам, в годы своей популярности эти артисты «не баловали вниманием» молдавских зрителей, а теперь вдруг «потянулись на заработки». Организаторы продали едва ли четверть всех билетов.