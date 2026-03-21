«Раньше ими и не пахло»: молдаване набросились на Макаревича и Вайкуле

Жители Молдавии выступили против концерта Макаревича и Вайкуле в Кишиневе

Жители Молдавии выступили против приезда певцов Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Лаймы Вайкуле с концертом в Кишинев. По их словам, в годы своей популярности эти артисты «не баловали вниманием» молдавских зрителей, а теперь вдруг «потянулись на заработки», передает РИА Новости.

«Раньше ими и не пахло в Молдавии, а сейчас катаются по бедным странам», «Судя по комментам, в Молдавии им рады только понаехавшие украинцы», — пишут пользователи соцсетей.

Совместный концерт Макаревича и Вайкуле запланирован на 24 апреля, организаторы продали едва ли четверть всех билетов. Возможность увидеть исполнителей стоит от $29 до $115 (от 2,4 ты. рублей до 9,6 тыс. рублей), зрителям пообещали «уникальное шоу».

Ранее сообщалось, что Макаревич не сумел вовремя покинуть территорию Израиля и теперь вынужден отменять свои творческие мероприятия и прятаться от воздушных атак под лестницей. Так, из-за военного противостояния на Ближнем Востоке и постоянных налетов музыкант перенес свое выступление на Кипре на ноябрь.