«Раньше ими и не пахло»: молдаване набросились на Макаревича и Вайкуле

Жители Молдавии выступили против концерта Макаревича и Вайкуле в Кишиневе

Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Жители Молдавии выступили против приезда певцов Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Лаймы Вайкуле с концертом в Кишинев. По их словам, в годы своей популярности эти артисты «не баловали вниманием» молдавских зрителей, а теперь вдруг «потянулись на заработки», передает РИА Новости.

«Раньше ими и не пахло в Молдавии, а сейчас катаются по бедным странам», «Судя по комментам, в Молдавии им рады только понаехавшие украинцы», — пишут пользователи соцсетей.

Совместный концерт Макаревича и Вайкуле запланирован на 24 апреля, организаторы продали едва ли четверть всех билетов. Возможность увидеть исполнителей стоит от $29 до $115 (от 2,4 ты. рублей до 9,6 тыс. рублей), зрителям пообещали «уникальное шоу».

Ранее сообщалось, что Макаревич не сумел вовремя покинуть территорию Израиля и теперь вынужден отменять свои творческие мероприятия и прятаться от воздушных атак под лестницей. Так, из-за военного противостояния на Ближнем Востоке и постоянных налетов музыкант перенес свое выступление на Кипре на ноябрь.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

