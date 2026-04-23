23 апреля 2026 в 07:13

Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле

Депутат Росликов: Вайкуле озвучивает антироссийскую позицию из-за Латвии

Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певица Лайма Вайкуле озвучивает антироссийскую и антисоветскую повестку из-за политической конъюнктуры, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов. Он отметил, что публичная позиция артистки продиктована необходимостью следовать местной политической линии.

Если ты хочешь жить в Латвии, то ты должен повестку соблюдать. Повестка такая, которую она озвучила. Я с трудом ее понимаю, — сказал Росликов.

По его мнению, в Вайкуле, пока жила в России, чувствовала себя намного комфортней. Он отметил и всеобщее признание артистки, и широкий круг знакомств.

Мне кажется, что в России ей было гораздо комфортнее. Ее там любили, уважали. Она была вхожа во все кабинеты всех политиков и первых лиц, — заявил депутат.

Росликов добавил, что не понимает, почему певица приняла решение переехать в Латвию, так как она была достаточно популярна в России.

Куда? Зачем? Я не понимаю, — подчеркнул он.

Ранее стало известно об отмене концерта певцов Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Лаймы Вайкуле в Кишиневе. Причиной стали якобы технические проблемы. Мероприятие в Молдавии было запланировано на 24 апреля.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

