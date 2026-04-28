В Финляндии уличили украинских беженцев в цинизме Финская активистка Райски: украинские беженцы в ЕС не хотят завершения СВО

Украинские беженцы, находящиеся в странах Евросоюза, не заинтересованы в скорейшем завершении спецоперации, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России. По ее словам, для большинства перемещенных лиц конфликт стал прикрытием для обустройства за рубежом.

Общаясь тоже с теми людьми, которые хотят, чтобы СВО завершилось, именно тоже украинцы, они видят тот элемент, что те украинцы, которые за границей, они не заинтересованы, чтобы это завершалось, они хотят остаться в Евросоюзе, — отметила она.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил NEWS.ru, что ЕС нужно изменить законодательство, чтобы депортировать украинских беженцев. По его словам, Киев уже вводит ряд ограничений с целью возвращения граждан в страну.

До этого сообщалось, что Ирландия планирует в этом году расторгнуть контракты примерно с 16 тыс. украинских беженцев. Власти готовы предложить до €10 тыс. (896 тыс. рублей) тем, кто добровольно покинет территорию государства.