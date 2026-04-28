Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 10:24

В Финляндии уличили украинских беженцев в цинизме

Финская активистка Райски: украинские беженцы в ЕС не хотят завершения СВО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Украинские беженцы, находящиеся в странах Евросоюза, не заинтересованы в скорейшем завершении спецоперации, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России. По ее словам, для большинства перемещенных лиц конфликт стал прикрытием для обустройства за рубежом.

Общаясь тоже с теми людьми, которые хотят, чтобы СВО завершилось, именно тоже украинцы, они видят тот элемент, что те украинцы, которые за границей, они не заинтересованы, чтобы это завершалось, они хотят остаться в Евросоюзе, — отметила она.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил NEWS.ru, что ЕС нужно изменить законодательство, чтобы депортировать украинских беженцев. По его словам, Киев уже вводит ряд ограничений с целью возвращения граждан в страну.

До этого сообщалось, что Ирландия планирует в этом году расторгнуть контракты примерно с 16 тыс. украинских беженцев. Власти готовы предложить до €10 тыс. (896 тыс. рублей) тем, кто добровольно покинет территорию государства.

Европа
Евросоюз
украинские беженцы
СВО
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
В Москве представили победителей Чемпионата розничных профессий
Мирошник сообщил об одной из самых масштабных атак ВСУ на Севастополь
В Совбезе указали на рост числа экстремистских преступлений в России
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

