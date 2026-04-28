«Мы полны решимости»: глава ЕК ответила на ультиматум блока Мерца Фон дер Ляйен заявила о готовности к переменам после ультиматума блока Мерца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к переменам в сфере бизнеса после ультиматума немецких консервативных сил, сообщает Politico. Она пообещала создать в Европе более быструю и эффективную среду для роста компаний.

Фон дер Ляйен выступила после закрытого заседания в Берлине с депутатами блока ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Германии Фридрих Мерц. Консерваторы настаивали на сокращении «обременительных правил ЕС», давящих на немецкий бизнес.

Депутаты представили проект стратегии, где содержится 27 требований к Еврокомиссии. Среди них создание надзорного органа с правом вето на инициативы ЕС и ограничение полномочий евроинститутов.

Ранее немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему Берлин публично выступил против фон дер Ляйен. Ее осудили из-за скрытой борьбы за власть и избыточной бюрократизации. По мнению эксперта, одним из приоритетов правительства Германии является борьба с бюрократией, которая душит местный бизнес.

До этого консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов решил в жесткой форме потребовать от фон дер Ляйен смягчения регуляторных норм в Евросоюзе. В противном случае представители ХДС/ХСС угрожали добиваться ограничения полномочий ЕК.