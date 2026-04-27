27 апреля 2026 в 12:58

Политолог объяснил, почему Берлин публично выступил против фон дер Ляйен

Политолог Рар: Берлин осудил фон дер Ляйен из-за ее скрытой борьбы за власть

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Берлин осудил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее скрытой борьбы за власть и избыточной бюрократизации, предположил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, одним из приоритетов правительства Германии является борьба с бюрократией, которая душит местный бизнес.

ЕК виновата в том, что евробюрократия стала так раздута, она давит бизнес, от этого страдают немецкие предприниматели. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обещал им помощь в «разблокировании» ненужных тормозов, которые установила фон дер Ляйен. Глава ЕК — виновница избыточной бюрократизированности в работе европейских организаций, сложности процедур принятия решений и доминирования бюрократических механизмов в управлении. Она ведет скрытую борьбу за власть против национальных правительств, поэтому против нее в Берлине и выступили с жестким ультиматумом. Один из приоритетов правительства ФРГ — это борьба с бюрократией, — пояснил Рар.

Ранее сообщалось, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов намерен в жесткой форме потребовать от фон дер Ляйен смягчения регуляторных норм в Евросоюзе. В противном случае представители ХДС/ХСС угрожают добиваться ограничения полномочий ЕК.

Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском
ЕК начала залезать в долги ради Украины
В МИД РФ указали на кризис доверия в трансатлантических отношениях
В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым
«Всю свою жизнь посвятил делу»: Воробьев оценил заслуги Пиманова
Рухнувшее из-за урагана дерево убило школьницу и ранило ее подругу
Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля
Военэксперт ответил, могут ли ВСУ пойти в мощную контратаку под Днепром
Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы
Росрыболовство указало на недружелюбие ряда стран в Северной Атлантике
ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Шаца
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Названы три следующих соперника сборной России по футболу
Названа причина апрельских снегопадов в европейской части России
Налет на Крым, удары по 180 домам, диверсанты: ВСУ атакуют РФ 27 апреля
«Вырванное сердце»: Малышева простилась с Пимановым
Человек упал на рельсы на одной из станций московского метро
Рогов увидел знак в рухнувшем украинском флаге в центре города
В Минцифры прояснили ситуацию с работой сервисов при включенном VPN
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

