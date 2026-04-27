Берлин осудил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее скрытой борьбы за власть и избыточной бюрократизации, предположил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, одним из приоритетов правительства Германии является борьба с бюрократией, которая душит местный бизнес.

ЕК виновата в том, что евробюрократия стала так раздута, она давит бизнес, от этого страдают немецкие предприниматели. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обещал им помощь в «разблокировании» ненужных тормозов, которые установила фон дер Ляйен. Глава ЕК — виновница избыточной бюрократизированности в работе европейских организаций, сложности процедур принятия решений и доминирования бюрократических механизмов в управлении. Она ведет скрытую борьбу за власть против национальных правительств, поэтому против нее в Берлине и выступили с жестким ультиматумом. Один из приоритетов правительства ФРГ — это борьба с бюрократией, — пояснил Рар.

Ранее сообщалось, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов намерен в жесткой форме потребовать от фон дер Ляйен смягчения регуляторных норм в Евросоюзе. В противном случае представители ХДС/ХСС угрожают добиваться ограничения полномочий ЕК.