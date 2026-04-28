28 апреля 2026 в 10:53

В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата

Депутат Миронов: антирезусный иммуноглобулин отсутствует в 75 регионах России

Антирезусный иммуноглобулин, необходимый для сохранения здоровья беременных женщин, отсутствует в 75 регионах РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, проблемы с этим препаратом возникают далеко не первый раз, что напрямую угрожает демографической ситуации в стране.

Генпрокуратуре следует разобраться с отсутствием иммуноглобулина для беременных в РФ. Также во избежание дефицита важнейших препаратов нужно создавать федеральный резерв лекарств. По данным системы «Честный знак», антирезусный иммуноглобулин, необходимый некоторым беременным женщинам, отсутствует в 75 регионах страны. Далеко не первый раз возникают перебои с этим препаратом, а ведь от него зависит здоровье мамы и малыша. Это вопрос нашей демографии, — сказал Миронов.

Он отметил, что вмешательство надзорного ведомства поможет «расшевелить» чиновников и заставить их системно бороться с проблемой. По его мнению, дефицит лекарства возникает из-за экономии бюджета на производстве и закупках, а также из-за того, что в стране есть только один производитель, мощностей которого не хватает.

Вмешательство Генпрокуратуры поможет расшевелить чиновников, заставить их системно бороться с дефицитом антирезусного иммуноглобулина. Подозреваю, что такая ситуация возникла из-за экономии бюджета на производстве и закупках. В России только один производитель антирезусного иммуноглобулина, его мощностей не хватает. Значит надо помогать расширять производство или закупать больше импортных аналогов. Так или иначе препарат следует поставить в больницы. Не должны беременные женщины искать его по всей стране, ездить на уколы в другие регионы или покупать лекарство за свой счет по бешеным ценам, — заключил Миронов.

Ранее сообщалось, что более 60% граждан России старше 65 лет ежедневно принимают не менее пяти лекарственных препаратов. Согласно исследованию Российского геронтологического научно-клинического центра, практически все пожилые люди регулярно проходят терапию.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая с начала конфликта вокруг Ирана партия СПГ прошла через Ормуз
Профессор объяснил прикосновение Трампа к Карлу III
Беспилотник рухнул на крышу дома в Молдавии
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Газовый баллон рванул в машине, отлетел в автобус и убил женщину
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

