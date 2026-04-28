В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата

Антирезусный иммуноглобулин, необходимый для сохранения здоровья беременных женщин, отсутствует в 75 регионах РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, проблемы с этим препаратом возникают далеко не первый раз, что напрямую угрожает демографической ситуации в стране.

Он отметил, что вмешательство надзорного ведомства поможет «расшевелить» чиновников и заставить их системно бороться с проблемой. По его мнению, дефицит лекарства возникает из-за экономии бюджета на производстве и закупках, а также из-за того, что в стране есть только один производитель, мощностей которого не хватает.

Вмешательство Генпрокуратуры поможет расшевелить чиновников, заставить их системно бороться с дефицитом антирезусного иммуноглобулина. Подозреваю, что такая ситуация возникла из-за экономии бюджета на производстве и закупках. В России только один производитель антирезусного иммуноглобулина, его мощностей не хватает. Значит надо помогать расширять производство или закупать больше импортных аналогов. Так или иначе препарат следует поставить в больницы. Не должны беременные женщины искать его по всей стране, ездить на уколы в другие регионы или покупать лекарство за свой счет по бешеным ценам, — заключил Миронов.

Ранее сообщалось, что более 60% граждан России старше 65 лет ежедневно принимают не менее пяти лекарственных препаратов. Согласно исследованию Российского геронтологического научно-клинического центра, практически все пожилые люди регулярно проходят терапию.