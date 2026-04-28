28 апреля 2026 в 09:26

Военные рассказали, как жгут немецкие БПЛА по цене квартиры в Москве

РИА Новости: ВС России успешно сбивают немецкие дроны Vector за €200 тыс.

Фото: МО РФ
Российские военнослужащие сообщили о регулярном применении ВСУ беспилотников Vector немецкого производства на Добропольском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на морского пехотинца с позывным Дрост. По его словам, эти аппараты систематически выявляются и уничтожаются.

Противник очень часто летает на этих аппаратах. Мы регулярно их уничтожаем, стоимость одного — около €200 тыс., — отметил Дрост.

Военнослужащий описал порядок действий при обнаружении цели. Информация о взлете поступает заранее, после чего расчет получает сигнал по радиостанции, выдвигается в заданный район и выполняет задачу по поражению беспилотника.

До этого главком ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска активизировали наступление практически по всей линии фронта. Он охарактеризовал ситуацию для ВСУ как сложную. Военный эксперт и советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя это высказывание, отметил, что такое заявление обусловлено нехваткой бойцов, которая преследует украинскую армию еще с момента провального контрнаступления.

