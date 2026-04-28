Газовый баллон рванул в машине, отлетел в автобус и убил женщину Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону

Газовый баллон взорвался в багажнике легкового автомобиля и отлетел в автобус в Ростове-на-Дону, сообщил Telegram-канал Don Mash, опубликовав кадры места происшествия. По предварительным данным, в результате взрыва погибла женщина.

Инцидент произошел на улице Щедрина в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Автомобильное движение на месте происшествия частично перекрыто.

Ранее, 15 апреля, мощный взрыв газовых баллонов уничтожил двухэтажную мастерскую известного этномастера Федора Удольского в Новой Москве. В ходе тушения огня и разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, еще двое пострадали.

До этого взрыв прогремел в многоэтажном доме в Петербурге. Хлопок произошел в квартире на Петергофском шоссе, где, предположительно, взорвался газовый баллон. Громкий звук раздался в трехкомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже, пострадали трое детей.

Прежде взрыв газа произошел в жилом доме барачного типа на три семьив городе Костерево Владимирской области. В результате обрушилась часть здания на площади 10 квадратных метров. Пострадали шесть человек, включая четверых детей.