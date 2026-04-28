Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года ФНС предоставила налоговые вычеты более чем на 200 млрд рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с начала 2026 года предоставила налоговые вычеты на общую сумму более чем 200 млрд рублей, рассказал глава ведомства Даниил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По его словам, которые передает ТАСС, также по итогам налоговой амнистии под обеление попали 10 тыс. групп налогоплательщиков.

Мы реализовали модель, по которой [предоставляем] вычеты на лечение, обучение, спорт. Мы за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам. Если взять, например, 2026 год, то таким автоматизированным образом мы уже предоставили вычетов на сумму больше 200 млрд рублей, — отметил Егоров.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что военные пенсионеры имеют право на получение имущественного вычета за последние три года. По его словам, подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

До этого депутат Каплан Панеш заявил, что россияне могут вернуть часть расходов на лечение, обучение и занятия фитнесом. По его словам, это можно сделать через налоговую систему, компенсируя часть уже понесенных затрат.