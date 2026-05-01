01 мая 2026 в 13:10

Раскрыто, кто открыл огонь по «людоловам» в Ровненской области Украины

Обстрелявшим сотрудников ТЦК в Ровненской области оказался дезертир ВСУ

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Ровненской области дезертир Вооруженных сил Украины, самовольно покинувший часть в октябре 2024 года, открыл огонь по автомобилю с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейским, сообщили в офисе генерального прокурора страны. Мужчина подъехал на велосипеде к служебной машине и выпустил несколько очередей из автоматического оружия.

Мужчина еще в октябре 2024 года самовольно покинул воинскую часть. 29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района [Ровненской области] он подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором находились работники ТЦК и полицейский. Достав из сумки автоматическое оружие, он совершил несколько очередей выстрелов в направлении авто, — говорится в сообщении.

Ранее взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов заявил, что население Украины стихийно объединяется в группы для атак на сотрудников территориальных центров комплектования. Мужчина признался, что при первой возможности «задушил бы» военкомов, которые насильно отправили его на фронт.

Кроме того, в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области сообщили, что возле села Струмок мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования и нанес ножевые ранения в шею двоим из них. После этого злоумышленник повредил служебную машину и ударил военкома гаечным ключом по руке.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

