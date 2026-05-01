Раскрыто, кто открыл огонь по «людоловам» в Ровненской области Украины Обстрелявшим сотрудников ТЦК в Ровненской области оказался дезертир ВСУ

В Ровненской области дезертир Вооруженных сил Украины, самовольно покинувший часть в октябре 2024 года, открыл огонь по автомобилю с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейским, сообщили в офисе генерального прокурора страны. Мужчина подъехал на велосипеде к служебной машине и выпустил несколько очередей из автоматического оружия.

Мужчина еще в октябре 2024 года самовольно покинул воинскую часть. 29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района [Ровненской области] он подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором находились работники ТЦК и полицейский. Достав из сумки автоматическое оружие, он совершил несколько очередей выстрелов в направлении авто, — говорится в сообщении.

Ранее взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов заявил, что население Украины стихийно объединяется в группы для атак на сотрудников территориальных центров комплектования. Мужчина признался, что при первой возможности «задушил бы» военкомов, которые насильно отправили его на фронт.

Кроме того, в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области сообщили, что возле села Струмок мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования и нанес ножевые ранения в шею двоим из них. После этого злоумышленник повредил служебную машину и ударил военкома гаечным ключом по руке.