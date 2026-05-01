«Канадский сериал»: Захарова о попытках реабилитировать нациста Гунько Захарова: канадский сериал с бандеровцем Гунько в главной роли продолжается

«Канадский сериал» с участием украинского нациста Ярослава Гунько продолжается, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала ситуацию вокруг судебного иска сына украинского карателя дивизии СС «Галичина», который пытается добиться фактической реабилитации отца.

Мужчина пытается восстановить названный в честь отца научно-стипендиальный фонд в институте украинских исследований при Университете Альберты. Захарова отметила, что подобный формат через так называемую благотворительность был избран сбежавшими бандеровцами для легализации своего коллаборационизма и оправдания сотрудничества с нацистами.

Представитель МИД напомнила, что после того, как в парламенте Канады Гунько устроили восторженный прием, обернувшийся громким скандалом, университет поспешил дистанцироваться от эсэсовца и вернул его семье пожертвования. Теперь суду предстоит решить, насколько правомочна была ликвидация фонда с точки зрения федерального закона о попечительских организациях.

Посмотрим, хватит ли у вуза желания и воли самоочиститься от капиталов, полученных от повинных в геноциде советского народа бывших эсэсовцев. <...> Канада над пропастью во лжи, — резюмировала Захарова.

Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что отказ Канады экстрадировать Гунько свидетельствует о сокрытии преступника и попытке оправдать нацизм. По мнению дипломата, решение властей выглядит как намеренная попытка позволить ему спокойно прожить остаток жизни.