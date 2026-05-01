«Канадский сериал»: Захарова о попытках реабилитировать нациста Гунько

«Канадский сериал» с участием украинского нациста Ярослава Гунько продолжается, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала ситуацию вокруг судебного иска сына украинского карателя дивизии СС «Галичина», который пытается добиться фактической реабилитации отца.

Мужчина пытается восстановить названный в честь отца научно-стипендиальный фонд в институте украинских исследований при Университете Альберты. Захарова отметила, что подобный формат через так называемую благотворительность был избран сбежавшими бандеровцами для легализации своего коллаборационизма и оправдания сотрудничества с нацистами.

Представитель МИД напомнила, что после того, как в парламенте Канады Гунько устроили восторженный прием, обернувшийся громким скандалом, университет поспешил дистанцироваться от эсэсовца и вернул его семье пожертвования. Теперь суду предстоит решить, насколько правомочна была ликвидация фонда с точки зрения федерального закона о попечительских организациях.

Посмотрим, хватит ли у вуза желания и воли самоочиститься от капиталов, полученных от повинных в геноциде советского народа бывших эсэсовцев. <...> Канада над пропастью во лжи, — резюмировала Захарова.

Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что отказ Канады экстрадировать Гунько свидетельствует о сокрытии преступника и попытке оправдать нацизм. По мнению дипломата, решение властей выглядит как намеренная попытка позволить ему спокойно прожить остаток жизни.

На Украине рассекретили содержание новых пленок Миндича
Погода в Москве в субботу, 2 мая: субтропическое тепло, рекорды температуры
В оперштабе рассказали, сколько спасателей тушат пожар в Туапсе
Семь человек пострадали при пожаре в российском городе
Шары с сигаретами «атаковали» Польшу
Директора НАБУ уличили в преступных связях с Тимошенко
Раскрыты смертельные риски от Bubble Tea
Россиянам перед праздниками раскрыли лучший маринад для шашлыков
Основателю «Русагро» заявили многомиллиардный иск
Священник раскрыл, какой труд осуждают в РПЦ
Боснию и Сербию уличили в продолжении поставок оружия Киеву
Потап и Настя Каменских объявили о разводе
«Динамо» лишилось спортивного директора
«Пентагон лжет»: в Иране раскрыли, сколько США потратили на войну
«Оставлю при себе»: Прилепин высказался о блокировке Telegram
Прилепин заявил, что знает истинный мотив убийства Дарьи Дугиной
ВС России стерли в пыль пункт управления дронами ВСУ под Волчанском
Раскрыта сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Поездка по башкирской трассе закончилась для водителя «засадой» и обстрелом
Россиянам рассказали, как безопасно отдохнуть в майские праздники
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

