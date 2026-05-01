Сборная России по бодибилдингу потеряла часть состава перед ЧЕ в Испании ФБР: 13 россиян пропустят ЧЕ по бодибилдингу в Испании из-за визовых отказов

Сборная России по бодибилдингу выступит на чемпионате Европы в Испании не в полном составе, сообщили ТАСС в Федерации бодибилдинга России. Причиной стали отказы в выдаче въездных виз 13 спортсменам.

Сборная России по бодибилдингу прибыла на чемпионат Европы в усеченном составе. Первоначально в состав российской команды входило 44 спортсмена, однако до Санта-Сусанны добрался лишь 31 человек, — рассказали в пресс-службе.

В федерации добавили, что рассчитывают на достойное выступление команды. Российские и белорусские спортсмены с лета 2024 года участвуют в соревнованиях IFBB под национальными флагами и гимнами.

Чемпионат Европы пройдет в Испании с 1 по 3 мая. 30 апреля все прибывшие российские спортсмены прошли регистрацию и допущены к участию в турнире.

Ранее Международная организация World Boxing приняла решение допустить боксеров из России и Белоруссии до участия в соревнованиях под своей эгидой, но исключительно в нейтральном статусе. При этом спортсменам запретят использовать национальную символику.