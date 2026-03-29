Несколько сотен взрывоопасных предметов нашли в Запорожской области

Более 400 взрывоопасных предметов обезвредили за неделю в Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать обстановку.

Обнаружено и изъято из незаконного оборота свыше 200 выстрелов к гранатометам, 67 ручных гранат различных модификаций и 96 запалов и взрывателей к ним, около 600 граммов взрывчатых веществ, восемь единиц охотничьего оружия, один килограмм пороха и более 200 тысяч боеприпасов различного калибра, — написал он.

Кроме того, специалисты обезвредили восемь фугасных и противотанковых авиабомб, шесть реактивных и артиллерийских снарядов, одну ракету для зенитного комплекса, пять неуправляемых авиационных ракет, включая одну зарубежного производства, более 30 мин разных типов и 10 дронов. Балицкий поблагодарил оперативные службы за помощь в обеспечении безопасности.

Ранее стало известно, что МЧС России увеличит численность саперов для разминирования освобожденных территорий и приграничных регионов. Сегодня в обезвреживании мин участвуют 753 человека, к 2029 году число специалистов должно возрасти до 3562 человек. Численность пиротехнических подразделений собираются увеличивать в течение трех лет.