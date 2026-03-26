МЧС России многократно увеличит численность саперов

МЧС России увеличит численность пиротехнических подразделений для разминирования освобожденных и приграничных территорий в пять раз, рассказал глава ведомства Александр Куренков. По его словам, которые приводит ТАСС, задачу планируется выполнить в течение следующих трех лет. Так, если сегодня в разминировании участвуют 753 человека, к 2029 году число специалистов должно возрасти до 3 562 человек.

В настоящее время разработан и проходит согласование проект указа президента РФ, который предусматривает поэтапное (в течение трех лет) создание органов управления и координации сил и средств, увеличение численности подразделений МЧС России, участвующих в проведении работ по разминированию, до 3 562 человек, — сказал Куренков.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что США будут заниматься разминированием территории Украины ради собственной выгоды. Так, расчистка земель пройдет под видом гуманитарной миссии, но истинной целью станет подготовка площадок для работы американских корпораций в сферах сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.