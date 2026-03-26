26 марта 2026 в 08:27

МЧС России многократно увеличит численность саперов

МЧС в пять раз увеличит численность саперов для разминирования территорий

Саперные службы на комплексных учениях МЧС РФ Саперные службы на комплексных учениях МЧС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
МЧС России увеличит численность пиротехнических подразделений для разминирования освобожденных и приграничных территорий в пять раз, рассказал глава ведомства Александр Куренков. По его словам, которые приводит ТАСС, задачу планируется выполнить в течение следующих трех лет. Так, если сегодня в разминировании участвуют 753 человека, к 2029 году число специалистов должно возрасти до 3 562 человек.

В настоящее время разработан и проходит согласование проект указа президента РФ, который предусматривает поэтапное (в течение трех лет) создание органов управления и координации сил и средств, увеличение численности подразделений МЧС России, участвующих в проведении работ по разминированию, до 3 562 человек, — сказал Куренков.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что США будут заниматься разминированием территории Украины ради собственной выгоды. Так, расчистка земель пройдет под видом гуманитарной миссии, но истинной целью станет подготовка площадок для работы американских корпораций в сферах сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России на полкилометра вклинилась в оборону врага под Сумами
Затонувший на Байкале вместе с китайскими туристами УАЗ попал в кадр
ВС России получили уникальную машину, заменяющую сразу три вида техники
Аналитики зафиксировали резкий всплеск спроса на готовое жилье
Посол Ирана раскрыл, какие международные структуры ослабят монополию Запада
Российские военные отбросили ВСУ на третью линию обороны в Сумской области
МЧС России многократно увеличит численность саперов
Британия с помощью «русской угрозы» захотела отвлечь население от проблем
Посол РФ указал на усталость британцев от антироссийских санкций
Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля
Война с Ираном могла «опустошить» запасы вооружений у США
Четыре фешен-бренда покидают российский рынок
Бои за «рай», крупные потери в ДНР: новости СВО на утро 26 марта
Посол Ирана оценил значимость проекта совместного газопровода с Россией
Поразили снаряды HIMARS и бронетехнику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 марта
Стало известно, сколько россиян экономят на «коммуналке» с помощью бонусов
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе между Белоруссией и КНДР
Россиян предупредили об опасностях раннего открытия шашлычного сезона
Собянин подвел итоги нового налета БПЛА на Москву
Военэксперт объяснил, почему ПВО Украины находится на последнем издыхании
Дальше
