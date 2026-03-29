29 марта 2026 в 21:27

В Одессе сотрудники ТЦК покалечили мужчину при задержании

Фото: F8-DASBILD/blickwinkel/Global Look Press
В Одессе мужчине сломали ногу при попытке принудительной мобилизации, передает Telegram-канал «Время». Инцидент произошел, когда сотрудники ТЦК пытались погрузить его в микроавтобус.

Пострадавший сообщил, что его сбили на дороге, схватили и бросили на пол в машине, после чего продолжили бить по ногам и сломали бедренную кость, а затем под угрозами заставили записать видео, где он якобы признавал, что травму получил самостоятельно.

После этого мужчину оставили на дороге. В настоящее время уточняется состояние пострадавшего и возможные действия правоохранителей по инциденту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение призвать на военную службу до миллиона граждан в текущем году. Усилить мобилизационные мероприятия планируется в мегаполисах, в том числе в Киеве.

Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс мобилизации на Украине превратился в настоящую охоту на людей. Соответствующее заявление дипломат сделал во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по Украине.

ТЦК
мобилизация
переломы
Украина
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
