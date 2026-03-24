24 марта 2026 в 01:07

Небензя сравнил мобилизацию на Украине с охотой на людей

Небензя заявил, что мобилизация на Украине превратилась в охоту и отлов людей

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс мобилизации на Украине превратился в настоящую охоту на людей. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по Украине.

То, как на Украине ведется мобилизация, уже невозможно скрыть ни за громкими лозунгами, ни за внешней риторикой. Системная, масштабная и принудительная кампания все меньше напоминает мобилизацию в классическом понимании и все больше превращается в охоту и отлов людей, — сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что украинские дезертиры дают взятки в медицинских учреждениях Сумской области, чтобы скрыться там от службы. Как уточнил источник в российских силовых структурах, украинцы подкупают врачей, чтобы те оформляли им фиктивное лечение в военных госпиталях.

До этого стало известно, что житель Александрии в Кировоградской области Украины просидел, закрывшись в автомобиле, больше суток. Мужчина не хотел общаться с сотрудниками ТЦК. Вскоре к нему на помощь подоспели местные жители, «отбив» мужчину у военкомов.

