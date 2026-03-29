Раскрыто, сколько дронов «растерзали» силы ПВО в небе над Россией МО: силы ПВО за семь часов сбили 27 дронов над регионами России

29 марта в период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской областей и Республики Крым, — сказано в публикации.

Ранее мирная жительница села Ржевка Шебекинского округа Белгородской области пострадала от детонации вражеского дрона. Женщину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и голени доставили в районную больницу. Кроме того, повреждения получили автомобиль «Газель» и частный дом.

До этого беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус на остановке в Любимовке Херсонской области. Обошлось без пострадавших: пассажиры не успели зайти внутрь, а водитель вовремя покинул автобус. Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук заявил, то оператор БПЛА целенаправленно наблюдал за автобусом.