29 марта 2026 в 13:59

Россиянка пострадала после детонации дрона под Белгородом

Гладков: мирная жительница пострадала при детонации дрона в селе Ржевка

Мирная жительница села Ржевка Шебекинского округа Белгородской области пострадала от детонации вражеского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, женщину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и голени доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

В селе Ржевка Шебекинского округа от детонации вражеского дрона пострадала мирная жительница. <...> Пострадавшей оказывают всю необходимую помощь, — написал он.

Гладков отметил, что в результате атаки поврежден автомобиль «Газель», а также выбиты окна в частном доме и на коммерческом объекте.

Ранее в Белгородской области погиб мирный житель после повторного удара дрона ВСУ во время тушения пожара. Как сообщил Гладков, инцидент произошел в Грайвороне, где беспилотник атаковал автомобиль.

До этого стало известно, что мирные жители пострадали в результате атаки ВСУ на Брянскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА нанесли удар по селу Курковичи Стародубского муниципального округа.

