29 марта 2026 в 21:09

«Мы оба устали»: жена Зеленского выступила с важным заявлением

Супруга Зеленского пожаловалась, что они с мужем уже устали от власти

Елена Зеленская Фото: AdMedia/Global Look Press
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила в разговоре с Fox News, что она и ее супруг уже устали от пребывания у власти. Первую леди спросили, как она относится к тому, что муж может баллотироваться на второй срок. Она подчеркнула, что не может повлиять на решение Зеленского относительно возможного участия в будущих президентских выборах.

Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали, — сказала она.

Ранее в США провели опрос, показавший, что вице-президент Джей Ди Вэнс считается главным кандидатом на пост следующего президента от Республиканской партии. Организатором опроса выступила Консервативная политическая конференция. Вэнс набрал 53% голосов, а госсекретарь Марко Рубио — 35% голосов.

До этого стало известно, что в Брюсселе рассчитывают на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах. Представители нескольких стран ЕС полагают, что смена руководства в Венгрии позволит снять блокировку Будапештом ряда решений, включая вопрос о предоставлении кредита Украине.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«14 дней»: посольство Ирана в ЮАР высмеяло заявление о захвате Тегерана
Неизвестный дрон пролетел около самолета Трампа Air Force One
ВС РФ приблизились к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском
«Меня как отрубило»: Алферова рассказала о катастрофе, изменившей ее жизнь
«Мощный циклон»: Роскосмос показал кадры Дагестана с орбиты Земли
Финляндию призвали к жесткой реакции после падения беспилотников
ОАЭ добавили свой пункт в мирное соглашение по Ирану
Более половины всех российских банков показали убытки в конце месяца
«Разделывал — и в духовку»: Киселев ловил голубей и кормил ими друзей
Мэр Горловки раскрыл последствия жесткой атаки ВСУ
В Дагестанских Огнях открыли ПВР для пострадавших от наводнения
«Быстро оформили»: Галич вспомнила о своем проступке после казуса Киркорова
В Одессе сотрудники ТЦК покалечили мужчину при задержании
Затишье перед бурей, призыв женщин: новости с фронтов СВО к вечеру 29 марта
Красный Полумесяц раскрыл число детей, погибших от ударов США и Израиля
В районе Таганрога прогремела серия взрывов
«Мы оба устали»: жена Зеленского выступила с важным заявлением
Три БПЛА самолетного типа ликвидировали в небе над Брянской областью
В Иране указали на неудачу участвующих в войне стран
Раскрыто, сколько дронов пытались атаковать Россию за семь часов
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

