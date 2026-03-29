«Мы оба устали»: жена Зеленского выступила с важным заявлением Супруга Зеленского пожаловалась, что они с мужем уже устали от власти

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила в разговоре с Fox News, что она и ее супруг уже устали от пребывания у власти. Первую леди спросили, как она относится к тому, что муж может баллотироваться на второй срок. Она подчеркнула, что не может повлиять на решение Зеленского относительно возможного участия в будущих президентских выборах.

Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали, — сказала она.

Ранее в США провели опрос, показавший, что вице-президент Джей Ди Вэнс считается главным кандидатом на пост следующего президента от Республиканской партии. Организатором опроса выступила Консервативная политическая конференция. Вэнс набрал 53% голосов, а госсекретарь Марко Рубио — 35% голосов.

До этого стало известно, что в Брюсселе рассчитывают на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах. Представители нескольких стран ЕС полагают, что смена руководства в Венгрии позволит снять блокировку Будапештом ряда решений, включая вопрос о предоставлении кредита Украине.