29 марта 2026 в 20:40

Украинские ракеты полетели на российский регион

Гладков: Шебекинский округ Белгородской области подвергся ракетному обстрелу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU
Ракеты ВСУ попытались атаковать Шебекинский округ Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По сведениям главы региона, никто не пострадал, информация о последствиях уточняется. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Шебекинский округ подвергся ракетному обстрелу. По предварительной информации, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, — написал Гладков.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что обломки беспилотника повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино в Ломоносовском районе Ленинградской области. Он добавил, что силы и средства ПВО находятся в боевой готовности.

До этого губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил, что украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, расположенное в Тольятти. По предварительным данным, никто из сотрудников предприятия и жителей города не пострадал. На место выехали оперативные службы. Федорищев также напомнил о запрете на съемку дронов и последствий атак.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
