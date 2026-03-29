Украинские ракеты полетели на российский регион

Ракеты ВСУ попытались атаковать Шебекинский округ Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По сведениям главы региона, никто не пострадал, информация о последствиях уточняется. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Шебекинский округ подвергся ракетному обстрелу. По предварительной информации, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, — написал Гладков.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что обломки беспилотника повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино в Ломоносовском районе Ленинградской области. Он добавил, что силы и средства ПВО находятся в боевой готовности.

До этого губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил, что украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, расположенное в Тольятти. По предварительным данным, никто из сотрудников предприятия и жителей города не пострадал. На место выехали оперативные службы. Федорищев также напомнил о запрете на съемку дронов и последствий атак.