ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Тольятти

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, расположенное в Тольятти, сообщил на своем канале в МАХ губернатор региона Вячеслав Федорищев. По предварительным данным, никто из сотрудников предприятия и жителей города не пострадал. На месте падения обломков и столкновения БПЛА с объектом находятся представители оперативных и экстренных служб.

Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти. По предварительной информации, пострадавших нет, — подчеркнул глава региона.

Утром 29 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 203 украинских беспилотника. По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были отражены в 20 российских регионах и над акваторией Черного моря.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, в настоящее время специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга.