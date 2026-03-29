Балицкий раскрыл, сколько районов в Запорожской области осталось без света Балицкий: в Мелитополе отключили электроснабжение

Ряд муниципальных округов и город Мелитополь остались без света, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, энергетики работают над устранением последствий.

Аварийные отключения электроснабжения затронули Каменско-Днепровский, Токмакский, Пологовский, Черниговский муниципальные округа и город Мелитополь, — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что за неделю в регионе обезвредили более 400 взрывоопасных предметов. Балицкий уточнил, что ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать обстановку.

Кроме того, беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по центральной части города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара. Глава города Максим Пухов сообщил, что в результате произошедшего никто из жителей не пострадал.

В то же время штурмовики группировки «Восток» в Запорожской области захватили украинский опорный пункт после марш-броска длиной 20 км в зоне работы дронов противника. Продвижение бойцов корректировали с БПЛА, что позволило им безопасно миновать заминированные участки и инженерные заграждения.