Что известно об атаке ВСУ на Мелитополь и пострадавших Балицкий: в результате атаки БПЛА на Мелитополь пострадали шесть мирных жителей

В результате атаки БПЛА на Мелитополь пострадали шесть человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. По словам главы региона, им понадобилась помощь медиков.

В результате атаки БПЛА противника на Мелитополь пострадали шесть мирных граждан — четыре женщины и двое мужчин, которые находились вблизи эпицентра удара. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, благо их жизни ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы, — написал он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема допустил, что европейские страны могут предоставлять ВСУ свое воздушное пространство для атак по регионам России с помощью БПЛА. Так он прокомментировал падение украинских беспилотников на территории Финляндии.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что двое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по городу Шебекино. По его словам, пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.