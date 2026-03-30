30 марта 2026 в 17:30

В Финляндии допустили атаки ВСУ по России с территорий Европы

Политик Мема: ЕС могут предоставлять ВСУ воздушное пространство для атак по РФ

Фото: Социальные сети
Европейские страны могут предоставлять ВСУ свое воздушное пространство для атак по регионам России с помощью БПЛА, заявил в соцсетях член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Так он прокомментировал падение украинских беспилотников на территории Финляндии.

Можно предположить, что власти ЕС полностью осведомлены о таких атаках и предлагают свое воздушное пространство для нанесения ударов по России с разных позиций, — написал он.

Ранее Киев признал факт нарушения воздушного пространства Финляндии украинскими беспилотниками и принес Хельсинки извинения. Спикер МИД Украины Георгий Тихий добавил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил произошедшее по телефону с финским коллегой Александром Стуббом.

До этого военкор Александр Коц выразил мнение, что в Финляндии признали открытие неба для ударных средств ВСУ, используемых во время атак на Россию. Так он прокомментировал слова командующего ВВС страны о том, что залетевшие беспилотники не были сбиты, так как не представляли опасности.

Финляндия
дроны
ВСУ
Украина
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

