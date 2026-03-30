В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии МИД Украины: Киев принес Хельсинки извинения за инцидент с падением БПЛА

Киев признал факт нарушения воздушного пространства Финляндии украинскими беспилотниками и принес Хельсинки извинения, сообщил изданию «Общественное» спикер МИД Украины Георгий Тихий. Инцидент произошел 29 марта в районе города Коувола.

Мы уже извинились перед финской стороной за этот инцидент, — сказал он.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский также обсудил инцидент по телефону с финским коллегой Александером Стуббом. Киев продолжает делиться необходимой информацией для выяснения всех обстоятельств произошедшего, указал он.

Ранее финские СМИ сообщали, что дроны, упавшие около города Коувола, не были сбиты, так как ВВС Финляндии не сочли их опасными. Генерал-майор Тимо Херранен пояснил, что истребитель их идентифицировал, но огонь не открывал, чтобы избежать возможного ущерба.

Прежде СМИ сообщали, что два БПЛА упали на территории Финляндии утром 29 марта. ВВС страны подняли истребители F/A-18 Hornet.

До этого неизвестный беспилотник залетел в Эстонию и задел трубу Ауверской электростанции недалеко от Нарвского водохранилища. По предварительным данным, пострадавших нет, ущерб энергосистеме не зафиксирован.