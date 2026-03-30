30 марта 2026 в 16:12

Военкор Коц оценил громкое заявление Финляндии об украинских БПЛА

Коц: командующий ВВС Финляндии признал, что страна открыла небо для ВСУ

Военнослужащие ВСУ
В Финляндии открыто признали, что открыли небо для ударных средств ВСУ, используемых во время атак на Россию, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Так он прокомментировал слова командующего ВВС страны о том, что залетевшие беспилотники не были сбиты, так как не представляли опасности.

По сути, военный деятель, отвечающий за безопасность финского неба, прямым текстом признал, что Финляндия открыла свое воздушное пространство для ударных средств ВСУ, — написал Коц.

Он подчеркнул, что атаки ВСУ по главным портам Ленинградской области, в том числе Усть-Луге, наносились со стороны Балтии. По его оценке, там тоже «не увидели угрозы». Журналист также задался вопросом, даст ли Финляндия коридор «паре украинских F-16», чтобы они «отработали по Ленинградской области».

Ранее член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что МИД Финляндии должен немедленно отозвать украинского посла для консультаций после инцидента с беспилотниками. По его словам, если ничего не будет предпринято, то это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены, и укажет на то, что страна предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России.

Александр Коц
Финляндия
ВСУ
БПЛА
дроны
Мерц анонсировал депортацию сирийских беженцев
В США освободят находившуюся больше двух месяцев под стражей ICE россиянку
Россиянам объяснили, почему некоторые гости вызывают агрессию у питомцев
В Госдуме рассказали, как Ефремов пытался бороться с зависимостью
Путин утвердил создание Российской биологической промышленной компании
Страшный ответ за Таганрог: как ВС РФ разворотят все бункеры НАТО
Стало известно состояние экс-тренера «Зенита» после госпитализации
Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на Пасху
Россиян могут начать наказывать за использование VPN
«Хватит на три недели»: военэксперт ответил, продолжит ли РФ помогать Кубе
ВСУ ударили FPV-дронами по российскому городу и ранили двух человек
В России могут ввести плату за использование VPN-сервисов
Политолог ответил, зачем Зеленский полетел на Ближний Восток
Ощущение тепла: почему важен не только душ, но и ткань после него
Депутат ГД Драпеко объяснила свои чувства к Михаилу Ефремову
ЕС «скидывается» на ВСУ, Зеленский истерит: новости СВО к вечеру 30 марта
В ГД отреагировали на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе
Военэксперт ответил, что стоит за планами Ирана выйти из ДНЯО
Младенца обнаружили в кузове эвакуатора в российском регионе
Мужчина выиграл в лотерею 108 млн рублей благодаря блокноту покойного отца
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

