Военкор Коц оценил громкое заявление Финляндии об украинских БПЛА

В Финляндии открыто признали, что открыли небо для ударных средств ВСУ, используемых во время атак на Россию, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Так он прокомментировал слова командующего ВВС страны о том, что залетевшие беспилотники не были сбиты, так как не представляли опасности.

По сути, военный деятель, отвечающий за безопасность финского неба, прямым текстом признал, что Финляндия открыла свое воздушное пространство для ударных средств ВСУ, — написал Коц.

Он подчеркнул, что атаки ВСУ по главным портам Ленинградской области, в том числе Усть-Луге, наносились со стороны Балтии. По его оценке, там тоже «не увидели угрозы». Журналист также задался вопросом, даст ли Финляндия коридор «паре украинских F-16», чтобы они «отработали по Ленинградской области».

Ранее член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что МИД Финляндии должен немедленно отозвать украинского посла для консультаций после инцидента с беспилотниками. По его словам, если ничего не будет предпринято, то это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены, и укажет на то, что страна предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России.