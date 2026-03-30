30 марта 2026 в 17:04

ВСУ ударили FPV-дронами по российскому городу и ранили двух человек

Гладков: два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Шебекино

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Двое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по городу Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Оба инцидента произошли в понедельник, 30 марта.

Два мирных жителя ранены в Шебекино в результате атак дронов ВСУ

Первый случай произошел в результате удара FPV-дрона по легковому автомобилю. Женщина, находившаяся в машине, получила минно-взрывную травму, осколочные ранения плеч и баротравму. Ей оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода. От госпитализации она отказалась.

Второй беспилотник атаковал сотрудника подразделения «Орлан». С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног мужчину госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО России сбили 11 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Атаки отражались в период с 8:00 до 14:00 мск. Большинство беспилотников было уничтожено над Белгородской областью. Еще по два дрона сбили над территориями Брянской и Курской областей. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

