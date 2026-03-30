Раскрыто число перехваченных за утро украинских БПЛА

Средства ПВО России сбили 11 украинских беспилотников над тремя регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны. Атаки отражались в период с 8:00 до 14:00 мск.

Большинство беспилотников было уничтожено над Белгородской областью. Еще по два дрона сбили над территориями Брянской и Курской областей. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки на Таганрог есть погибший и пострадавшие.

В Минобороны между тем сообщили, что силы ПВО в ночь на 30 марта ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей.