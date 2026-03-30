30 марта 2026 в 14:37

Раскрыто число перехваченных за утро украинских БПЛА

ПВО сбила 11 беспилотников над тремя регионами России

Средства ПВО России сбили 11 украинских беспилотников над тремя регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны. Атаки отражались в период с 8:00 до 14:00 мск.

Большинство беспилотников было уничтожено над Белгородской областью. Еще по два дрона сбили над территориями Брянской и Курской областей. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки на Таганрог есть погибший и пострадавшие.

В Минобороны между тем сообщили, что силы ПВО в ночь на 30 марта ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Новая волна мобилизации в России: идет подготовка или нет? Подробности
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

