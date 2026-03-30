Режим ЧС ввели в российском городе после массированной атаки БПЛА Режим ЧС ввели в Таганроге после массированной атаки украинских БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Таганроге после массированной атаки БПЛА, заявила мэр города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Она уточнила, что в зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Специалисты занимаются ликвидацией последствий налетов.

С 29 марта с 22.00 введен режим функционирования ЧС в границах пострадавших домов, учреждений и предприятий. Комиссия по оценке нанесенного ущерба приступила к работе, — отметила Камбулова.

Мэр также добавила, что движение авто перекрыто на улице Адмирала Крюйса. Территорию оцепили для работы саперов. Кроме того, Камбулова попросила жителей города не приближаться к обломкам БПЛА.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о массированной атаке на регион поздно вечером 29 марта и ночью. По его словам, есть погибший и пострадавшие в Таганроге. Одна из них находится в больнице. Всего частично разрушены и повреждены: 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей.

В Минобороны между тем сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей.