30 марта 2026 в 17:36

ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА Мелитополь

Балицкий: мирные жители пострадали при атаке БПЛА на Мелитополь

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Мелитополь с помощью БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, есть пострадавшие и разрушения.

Укронацисты совершили попытку атаки ударными БПЛА на мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получила гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие. Их состояние оценивается как стабильное, им оказывается медицинская помощь, — отметил он.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

До этого сообщалось, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей Таганрога на фоне массированной атаки ВСУ. Была ранена женщина, ее поместили в медучреждение. Для жителей поврежденных домов уже организованы ПВР.

Мелитополь
Евгений Балицкий
БПЛА
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Игры разума»: вонеэксперт о частных системах ПВО на Украине
Молодой россиянин поехал в Таиланд и пропал без вести
«Что меня злит безумно?»: доктор Мясников раскрыл самый раздражающий вопрос
Нетяньяху мог погибнуть при ракетном обстреле 8 марта
Внучке грозит шесть лет тюрьмы за кражу 900 тыс. рублей у бабушки
Что известно об атаке ВСУ на Мелитополь и числе пострадавших
В ТПП раскрыли новую географию российской внешней торговли
В одной стране покупателей будут тестировать на трезвость
Волк накинулся на защищавшего собаку россиянина
Раскрыты детали пожара в яхт-клубе в Москве
Политика или антисемитизм? За что в ЮАР убили друга РФ политолога Груздя
Сбой в YouTube достиг мирового масштаба
Власти Польши начали в ручном режиме регулировать цены на бензин
«Приспособили под задние точки»: в Молдавии военный мемориал стал кофейней
Позор Трампа — $500 млн в хлам: что за чудо-Boeing ВВС США уничтожил Иран
Три яхты вспыхнули как спички на Москве-реке
В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС из-за непогоды
«Дерипаску я поддерживаю»: Онищенко приветствовал идею о рабочей неделе
Арбитражный суд принял решение по иску Минпромторга к ОАК на 179 млн рублей
«Все дороги ведут...»: МВФ о последствиях войны в Иране для мира
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

