ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА Мелитополь Балицкий: мирные жители пострадали при атаке БПЛА на Мелитополь

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Мелитополь с помощью БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, есть пострадавшие и разрушения.

Укронацисты совершили попытку атаки ударными БПЛА на мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получила гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие. Их состояние оценивается как стабильное, им оказывается медицинская помощь, — отметил он.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

До этого сообщалось, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей Таганрога на фоне массированной атаки ВСУ. Была ранена женщина, ее поместили в медучреждение. Для жителей поврежденных домов уже организованы ПВР.