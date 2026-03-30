30 марта 2026 в 12:06

«Ночь стала одной из самых тяжелых»: мэр Таганрога об атаке ВСУ

Мэр Камбулова: ночь на 30 марта стала одной из самых тяжелых для Таганрога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей Таганрога на фоне массированной атаки ВСУ, сообщила в соцсетях мэр города Светлана Камбулова. По ее словам, была ранена женщина, ее госпитализировали. Было повреждено здание школы.

Прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей города. В результате массированной вражеской атаки ряд жилых домов получили серьезные повреждения: пострадали несущие конструкции, окна и остекление, — отметила она.

Для жителей поврежденных домов уже организованы ПВР. Те, кто предпочитает самостоятельно решить вопрос с жильем, могут рассчитывать на денежные выплаты, уточнила Камбулова.

Утром лично выехала на все объекты, получившие наибольший ущерб. Обход пострадавших территорий показал масштаб трагедии: люди напуганы, многие находятся в состоянии шока, — уточнила Камбулова.

Ранее в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки есть погибший и пострадавшие в Таганроге.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

