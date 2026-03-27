Марш-бросок российских бойцов решил исход боя в зоне СВО МО: штурмовики ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ после марш-броска под Запорожьем

Штурмовики группировки «Восток» в Запорожской области захватили украинский опорный пункт после марш-броска длиной 20 км в зоне работы дронов противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Продвижение бойцов корректировали с БПЛА, что позволило им безопасно миновать заминированные участки и инженерные заграждения, уточнили в ведомстве.

Штурмовые подразделения <...> в ходе наступательных действий захватили и зачистили опорный пункт противника в Запорожской области. Подготовка к операции включала скрытный марш-бросок протяженностью около 20 км, — говорится в тексте.

Военные скрытно вышли к позициям ВСУ с тыла. В ходе боя бойцы блокировали выходы из укреплений, отрезав противнику пути к отходу. Попытка командования украинской армии направить резервы для восстановления утраченного положения была пресечена: группу подкрепления обнаружили и ликвидировали на подходе ударными БПЛА.

Ранее стало известно, что армия России постепенно вытесняет ВСУ из Константиновки, действуя небольшими группами до пяти человек, о чем заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, таким образом российские бойцы изматывают противника.