Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 06:35

Марш-бросок российских бойцов решил исход боя в зоне СВО

МО: штурмовики ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ после марш-броска под Запорожьем

ВС РФ в зоне СВО
Подписывайтесь на нас в MAX

Штурмовики группировки «Восток» в Запорожской области захватили украинский опорный пункт после марш-броска длиной 20 км в зоне работы дронов противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Продвижение бойцов корректировали с БПЛА, что позволило им безопасно миновать заминированные участки и инженерные заграждения, уточнили в ведомстве.

Штурмовые подразделения <...> в ходе наступательных действий захватили и зачистили опорный пункт противника в Запорожской области. Подготовка к операции включала скрытный марш-бросок протяженностью около 20 км, — говорится в тексте.

Военные скрытно вышли к позициям ВСУ с тыла. В ходе боя бойцы блокировали выходы из укреплений, отрезав противнику пути к отходу. Попытка командования украинской армии направить резервы для восстановления утраченного положения была пресечена: группу подкрепления обнаружили и ликвидировали на подходе ударными БПЛА.

Ранее стало известно, что армия России постепенно вытесняет ВСУ из Константиновки, действуя небольшими группами до пяти человек, о чем заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, таким образом российские бойцы изматывают противника.

ВС РФ
ВСУ
СВО
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России обновили правила диспансеризации женщин
Россиянка продала ношенные в бане трусы за десятки тысяч рублей
Обезоружили и захватили взвод ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 марта
Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи
Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ впервые за четыре месяца
Рютте уличили в заигрывании с Трампом и попытке прибиться к переговорам
«В четыре-пять раз»: Трамп подсчитал, была ли выгодной операция в Венесуэле
В Белоруссии создали мороженое со вкусом драника
Стало известно, сколько дронов сбили при новой атаке ВСУ на Ленобласть
Россиянам рассказали, какое поколение больше всего заботится о здоровье
Слухи о романе с Исаковой, дочь с ДЦП, мнение об СВО: где сейчас Бондарчук
Психолог дала совет парам, которые откладывают рождение детей
Защита Тимура Иванова вновь обжаловала приговор
Коуч ответила, откуда на самом деле берется выгорание
Психолог рассказала, как «материнская изоляция» в декрете истощает женщину
Череповецкая промзона попала в центр атаки беспилотников
Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт
В Госдуме раскрыли важные для молодежи детали отчета правительства
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 марта
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.