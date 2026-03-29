Королевская семья Британии: новости и скандалы 29 марта

Принц Уильям хочет избежать ошибок в воспитании своих детей и не будет создавать «запасного» принца, а его супруга Кейт проводит странные тесты для персонала на кухне. Какие последние новости известны о королевской семье Великобритании 29 марта?

Почему Уильям против «наследника и запасного»

Принц Уильям, по данным The Crowns, намерен оградить своих детей от традиционной модели «наследник и запасной», которая десятилетиями формировала психологическое давление внутри династии, сообщила королевский биограф Тина Браун. Система предполагает, что один ребенок готовится к трону, а второй фактически становится «резервом», что, как показала история принца Гарри, может приводить к травмам и конфликтам.

Как отмечает источник, Уильям стремится к более «эмоционально безопасному» воспитанию детей, делая акцент на равном отношении и поддержке.

В отрывке из книги Гарри утверждал, что Чарльз якобы сказал своей жене Диане в день рождения Гарри: «Прекрасно! Теперь ты дала мне наследника и запасного — моя работа завершена».

В дальнейшем он говорил, что взрослые действительно считали его «запасным вариантом».

«Они говорили это без осуждения, но прямо. Я был тенью, актером второго плана, запасным планом. Меня привели в этот мир на случай, если с Вилли что-то случится».

Кейт Мидлтон Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Странные тесты Кейт для персонала

СМИ обратили внимание, что при найме сотрудников для принца Уильяма и Кейт применяется необычный метод — «тест с мертвой мухой». Суть в том, что в комнате заранее оставляют мелкую деталь, и кандидат должен обратить на нее внимание.

«Я веду их в комнату очень медленно <…>, чтобы понять, замечают ли они детали», — объясняет участник процесса.

Таким образом проверяют внимательность, аккуратность и уровень инициативы кандидатов — качества, критически важные для работы в королевской резиденции.

Новый скандал с Меган, как она опять опозорилась

В книге биографа королевской семьи Тома Бауэра «Предательство: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи» говорится, что герцогиня Сассекская якобы требовала к себе особого отношения. Автор описывает ее стиль поведения как крайне требовательный по отношению к окружению.

«Она хотела, чтобы к ней относились как к Богу», — утверждает Бауэр.

Один чиновник рассказал автору, что Меган отказывалась понимать, что «британская королевская семья — это семья нации и национальная навязчивая идея» и что «члены королевской семьи могут казаться обычными людьми, но для поддержания монархии они полагались на готовность общества относиться к ним как к Богу». При этом Меган игнорировала эти советы, но настаивала на отношении к себе «как к Богу».

