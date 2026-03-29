Снег отменяется, идет рекордная жара? Прогноз погоды в Москве на неделю

В Москву пришел самый теплый день с начала 2026 года. Какой рекорд может поставить погода 29 марта, чего ждать в Москве на неделе, сколько будет градусов?

Какая погода пришла в Москву к 29 марта

Вопреки пессимистичным прогнозам, погода в Москве в конце марта остается рекордно теплой. Научный руководитель ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова отмечает, что прошедший ночью атмосферный фронт не принес холод в столицу — минимальная температура воздуха не опустилась ниже плюс 5,9 градуса.

Уже к полудню 29 марта стало самым теплым днем с начала года: температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ достигла отметки плюс 15,3 градуса. Не исключено, что день может перекрыть суточный рекорд температуры, который установлен в 2020 году: плюс 17,4 градуса, отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погоду в Москве сегодня определяет антициклон, поэтому вероятность дождей близка к нулю.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Температура воздуха плюс 15–17 градусов, по области — плюс 13–18. Атмосферное давление будет слабо падать. В понедельник без осадков, ночью плюс 2–4, днем плюс 16–18 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Сколько градусов будет в Москве на неделе, чего ждать

В первую неделю апреля в Москве будет продолжаться мартовская аномальная жара. Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что температура будет постепенно расти: с плюс 16–18 градусов днем в понедельник к субботе температура вырастет до плюс 16–21 градуса.

Ночи также станут теплее: в начале недели будет температура от 0 до плюс 2 градусов, а в конце — до плюс 2–7.

При этом по прогнозу Foreca, в течение следующей недели в Москве дождей не ожидается. Они придут в столицу только к 6 апреля, когда при аномально жаркой погоде (до плюс 20 градусов) выпадет 4,3 мм осадков.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли сильное похолодание

В Санкт-Петербурге также теплее нормы и без осадков, однако неделя может принести постепенное похолодание. 29 марта в Северной столице также действует антициклон.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, а температурные показатели на семь-восемь градусов превысят климатическую норму. Температура воздуха плюс 12–14 градусов, в Ленинградской области — плюс 11–16. Атмосферное давление будет немного выше нормы. В понедельник без осадков, ночью до плюс 2 градусов, днем плюс 12–14», — сообщает Леус.

Foreca прогнозирует в Санкт-Петербурге похолодание с 1 апреля. Дневная температура понизится до плюс 8 градусов, ночью будет плюс 1–2. При этом существенных осадков не ожидается.

В конце недели в Санкт-Петербурге ожидается циклон: начнутся дожди — сначала слабые, а потом сильнее, температура в выходные 4–5 апреля будет расти (до плюс 10–11 градусов), но потом упадет в понедельник, 6 апреля, до плюс 7: придет холодная часть циклона, которая принесет 8,0 мм осадков.

