Синоптик назвала регионы, где на следующей неделе ожидаются ливни с грозами Синоптик Паршина: на юге России с 30 марта по 5 апреля пройдут дожди с грозами

В южных регионах России с 30 марта по 5 апреля будет по-летнему тепло, сказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, столбили термометров там могут подняться до +19 градусов. Но она предупредила, что в этот период в Калмыкии, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Адыгее, республиках Северного Кавказа, на Кубани, Ставрополье пройдут дожди с грозами.

Почти всю рабочую неделю в Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях будут идти дожди с грозами. Днем там тепло — до +19 градусов. В Адыгее, республиках Северного Кавказа, Краснодарском и Ставропольском краях также ожидаются ливни и грозы, — сообщила Паршина.

Она уточнила, что в горах на следующей неделе еще может идти снег. При этом, по словам Паршиной, ночная температура в южных регионах России может колебаться в диапазоне +5–11 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 1 апреля начнутся дожди. Он отметил, что снижения температуры не ожидается. Синоптик подчеркнул, что в последние дни марта и в первых числах апреля воздух прогреется до +14–17 градусов. Ночью в эти дни ожидается похолодание до +2–6 градусов.