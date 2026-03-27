Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля

В Москве 1 апреля начнутся дожди, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что снижения температуры не ожидается.

Сильных дождей он в столице не вызовет, тем не менее погода будет облачной. Во второй половине дня в понедельник начнутся дожди, которые будут продолжаться с небольшими перерывами и во вторник, большую часть среды также местами будут идти небольшие дожди, — рассказал Леус.

Синоптик подчеркнул, что в последние дни марта и в первых числах апреля воздух прогреется до 14-17 градусов. Ночью в эти дни ожидается похолодание до 2-6 градусов.

Ранее метеоролог Михаил Семенов рассказал, что жаркая погода может прийти в Москву и регионы Центральной России уже в конце апреля. По его словам, в этот период дневная температура в регионах европейской части страны приблизится практически к летним значениям: столбики термометров покажут +18–21 градус.