Москвичам пообещали майское тепло

В столичном регионе 29 марта установится погода, характерная скорее для мая, чем для начала весны, сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Москве и по области ожидается солнечная погода без осадков.

Температура воздуха — +16–19 (рекорд — +17,4 градуса — 2020 год), — резюмировал синоптик.

Северо-восточный ветер будет слабым, а атмосферное давление останется стабильным на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Столь высокие показатели значительно превышают климатическую норму.

Однако оттепель в столице не задержится. В конце марта характер погоды в Москве изменится, ожидает синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в столице и Подмосковье солнца станет меньше, начнутся дожди и снег.

До этого метеоролог Михаил Семенов предупредил, что жаркая погода может прийти в Москву и регионы Центральной России уже в конце апреля. Дневная температура в регионах европейской части страны приблизится практически к летним значениям