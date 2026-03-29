Беспилотники ВСУ над Финляндией? Откуда они летят, угроза для России

Два беспилотника упали в Финляндии утром 29 марта. Что об этом известно, как они связаны с атаками ВСУ на Ленинградскую область и Санкт-Петербург?

Сколько БПЛА заметили над Финляндией, откуда они

Два БПЛА упали на территории Финляндии утром 29 марта. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Как сообщили в Минобороны Финляндии, несколько небольших и медленно летящих объектов были замечены в воздушном пространстве страны утром в воскресенье. ВВС Финляндии подняли истребители F/A-18 Hornet.

Один из БПЛА упал на землю к северу от Коувола, а другой — восточнее от города. Полиция оцепила место падения.

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже», — объявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Согласно заявлению ВВС Финляндии, один из объектов мог быть идентифицирован как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый» — это один из наиболее часто применяемых ВСУ дальних БПЛА.

БПЛА АН-196 «Лютый»

Где находили обломки БПЛА перед атаками на Ленобласть

В ночь на 29 марта Ленинградская область пятый раз подряд подверглась атаке беспилотников ВСУ. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что под ударом оказались нефтяные терминалы в порту Усть-Луга, возник пожар. Всего над регионом сбили 36 беспилотников.

Ранее украинские БПЛА неоднократно падали на территории стран Прибалтики. Инциденты происходили перед атаками на Ленобласть.

23 марта упавший БПЛА был найден в Варенском регионе на юге Литвы. Он упал и взорвался, не причинив вреда.

25 марта украинский БПЛА врезался в дымовую трубу Аувереской электростанции, которая расположена под Нарвой у границы с Россией.

В ту же ночь дрон рухнул в районе города Краслава в Латвии, не причинив вреда.

Вечером 28 марта неопознанный объект упал в лесу вблизи города Миньск-Мазовецки в Польше.

Предположительно, все эти объекты были украинскими беспилотниками, которые сбились с курса или столкнулись с неполадками в ходе атак на Россию.

Какие цели атакуют ВСУ, что изменилось в тактике БПЛА

ВСУ три раза за неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти, где находится крупный нефтеперевалочный терминал — нефть и нефтепродукты, доставленные по ж/д и трубопроводу БТС-2, перегружают на танкеры. Удары были в ночь на 25, 27 и 29 марта, несколько раз вспыхивали пожары.

Кроме того, в ночь на 23 марта под ударом оказался порт Приморск, также крупный нефтеперевалочный терминал, куда приходит трубопровод БТС-1. Пожар удалось ликвидировать только к вечеру 25 марта, кадры с огромным столбом черного дыма над Финским заливом обошли российские и зарубежные СМИ и соцсети.

Согласно одной из версий, в марте 2026 года страны Прибалтики разрешили ВСУ использовать свое воздушное пространство для атак на Петербург и Ленобласть. Запускают БПЛА из Черниговской области.

«Для понимания: 850 км по воздуху и пролет над Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областями — дотянуться до города на Неве практически нереально. Альтернативный маршрут, который для ВСУ открыли страны Прибалтики, включает в себя облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и акваторию Балтийского моря плюс это дает открытый выход в Финский залив и обход систем ПВО в регионах», — указывает Telegram-канал Mash.

Эту версию подтверждает случайное падение беспилотников по пути через Прибалтику и Польшу.

Днем 29 марта тревога по БПЛА была объявлена в Волховском, Киришском и Тихвинском районах Ленобласти, сообщили в МЧС.

