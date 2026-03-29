«Ну а как можно не гордиться?»: Песков остался в восторге от успехов дочери

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС высоко оценил выступление своей дочери Надежды вместе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой на ледовом шоу в Москве. Представителя Кремля спросили, как он оценивает выход наследницы на лед. По словам Пескова, девочка горит любимым делом и он гордится ее достижениями.

Чудесно. Она горит этим, и это чудесно! Конечно, горжусь. Ну а как можно не гордиться? — сказал представитель Кремля.

Дочь Пескова и Навки выступила в ледовом шоу «Олимпийские чемпионы. XX лет». Постановка посвящена российским фигуристам, завоевавшим золото на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Показы проходят в Москве с 27 по 29 марта. По словам организаторов, проект объединяет разные поколения зрителей: от тех, кто наблюдал триумф в прямом эфире, до тех, кто только приобщается к большому спорту.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпиады 2022 года в танцах на льду Виктория Синицина получила порез во время ледового шоу Навки. После исполнения номера партнер фигуристки Никита Кацалапов вынес спортсменку на руках с ледовой площадки.