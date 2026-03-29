«Ну а как можно не гордиться?»: Песков остался в восторге от успехов дочери

«Ну а как можно не гордиться?»: Песков остался в восторге от успехов дочери

Татьяна Навка с дочерью Надеждой Татьяна Навка с дочерью Надеждой Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС высоко оценил выступление своей дочери Надежды вместе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой на ледовом шоу в Москве. Представителя Кремля спросили, как он оценивает выход наследницы на лед. По словам Пескова, девочка горит любимым делом и он гордится ее достижениями.

Чудесно. Она горит этим, и это чудесно! Конечно, горжусь. Ну а как можно не гордиться?сказал представитель Кремля.

Дочь Пескова и Навки выступила в ледовом шоу «Олимпийские чемпионы. XX лет». Постановка посвящена российским фигуристам, завоевавшим золото на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Показы проходят в Москве с 27 по 29 марта. По словам организаторов, проект объединяет разные поколения зрителей: от тех, кто наблюдал триумф в прямом эфире, до тех, кто только приобщается к большому спорту.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпиады 2022 года в танцах на льду Виктория Синицина получила порез во время ледового шоу Навки. После исполнения номера партнер фигуристки Никита Кацалапов вынес спортсменку на руках с ледовой площадки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Красный Полумесяц раскрыл число детей, погибших от ударов США и Израиля
В районе Таганрога прогремел мощный взрыв
«Мы оба устали»: жена Зеленского выступила с важным заявлением
Три БПЛА самолетного типа ликвидировали в небе над Брянской областью
В Иране указали на неудачу участвующих в войне стран
Раскрыто, сколько дронов «растерзали» силы ПВО в небе над Россией
Украинские ракеты полетели на российский регион
Балицкий раскрыл, сколько районов в Запорожской области осталось без света
Глава МИД Пакистана сделал важное заявление о переговорах США и Ирана
«Ну а как можно не гордиться?»: Песков остался в восторге от успехов дочери
Королевская семья Британии: новости и скандалы 29 марта
Ситуация в Дубае 29 марта: удары по США, требования ОАЭ, новая цель Ирана
Пушилин рассказал о позиции ВС РФ в районе Нового Донбасса
«Русские добились»: в США признали бесполезность западных «подарков» Киеву
ЦАХАЛ зафиксировала запуск иранских ракет
Комик умер в рядах ВСУ, роковой удар США, порт Усть-Луга в огне: что дальше
Пушилин заявил, что у ВСУ остается все меньше шансов удержать Красный Лиман
Киев обдумывает перезахоронение Бандеры на Украине
Tesla Cybertruck попала в список «роскошных» автомобилей в России
Губернатор Ленобласти подтвердил, что ВСУ повредили не только порт Усть-Луга
Дальше
