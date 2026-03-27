27 марта 2026 в 23:45

Призера Олимпиады унесли со льда после травмы на шоу Навки

Фигуристка Синицина получила порез коньком во время шоу и попала в больницу

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На ледовом шоу Татьяны Навки в Москве произошел инцидент с участием серебряного призера Олимпиады-2022 Виктории Синициной. После исполнения номера партнер фигуристки Никита Кацалапов на руках унес ее со льда — у спортсменки оказался порез на ноге, пишет РИА Новости.

Шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвященное зимним Играм 2006 года, проходило в пятницу в столице. После выступления во втором отделении Кацалапов вынес Синицину с ледовой арены. О характере травмы и ее тяжести не сообщается.

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, получила порез в ледовом шоу Татьяны Навки, — передает корреспондент с места событий.

В шоу также принимали участие Роман Костомаров, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Петр Гуменник и другие звезды фигурного катания. Информация о дальнейшем участии Синициной в программе пока не уточняется.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина похвалила фигуристку Камилу Валиеву за возвращение после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. По ее словам, у нее будет достаточно времени, чтобы подготовиться и привести себя в форму к следующему сезону. Она добавила, что возраст и техника позволяют этого добиться.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличение пенисов, уголовка на Украине: как живет Сабуров после депортации
США ждут ответа от Ирана по 15 пунктам
Как избежать разных видов рака: шесть жизненно важных советов онколога
Золото ОИ, Тутберидзе, Валиева, отношения с Раскатовым: как живет Щербакова
«Почему он такое говорит»: в Госдепе удивились лживости Зеленского
Призера Олимпиады унесли со льда после травмы на шоу Навки
Тимур Иванов заключил досудебное соглашение
Более полусотни дронов уничтожили над Россией за три часа
«Прекратить кровопролитие»: Россия обратилась с жестким призывом в СБ ООН
Популярный российский рэпер покорил Кремль
Трамп сломает зубы о Харк: как нефтяной маневр Ирана поможет победить США
Лавров связался с Ираном для проведения срочных переговоров
Полеты самолетов запретили над одним из российских городов
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Брянскую область
Трое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области
ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем
Раскрыто, что в США решили по наземной операции в Иране
Рубио поставил точку в вопросе гарантий безопасности для Украины
Рубио признался, что думает о диалоге с Россией
США сделали союзникам тревожное предупреждение
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

