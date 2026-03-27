Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Призера Олимпиады унесли со льда после травмы на шоу Навки Фигуристка Синицина получила порез коньком во время шоу и попала в больницу

На ледовом шоу Татьяны Навки в Москве произошел инцидент с участием серебряного призера Олимпиады-2022 Виктории Синициной. После исполнения номера партнер фигуристки Никита Кацалапов на руках унес ее со льда — у спортсменки оказался порез на ноге, пишет РИА Новости.

Шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвященное зимним Играм 2006 года, проходило в пятницу в столице. После выступления во втором отделении Кацалапов вынес Синицину с ледовой арены. О характере травмы и ее тяжести не сообщается.

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, получила порез в ледовом шоу Татьяны Навки, — передает корреспондент с места событий.

В шоу также принимали участие Роман Костомаров, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Петр Гуменник и другие звезды фигурного катания. Информация о дальнейшем участии Синициной в программе пока не уточняется.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина похвалила фигуристку Камилу Валиеву за возвращение после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. По ее словам, у нее будет достаточно времени, чтобы подготовиться и привести себя в форму к следующему сезону. Она добавила, что возраст и техника позволяют этого добиться.