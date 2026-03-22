«Другая Камила»: Роднина оценила возвращение Валиевой на лед

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина похвалила фигуристку Камилу Валиеву за возвращение после дисквалификации на нарушение антидопинговых правил. По ее словам, которые приводит «Чeмпионат.com», у нее будет достаточно времени, чтобы подготовиться и привести себя в форму к следующему сезону.

Камила молодец, что возвращается. Возраст и техника позволяют. Когда говорят про прыжки, это лишь часть фигурного катания. А прокат — это уже соревновательная ситуация. Могу сказать, что это уже другая Камила. Хорошо, что она борется. Понятно, что сейчас конец сезона. К следующему сезону у нее будет достаточно времени, чтобы подготовиться и привести себя в форму, — отметила Роднина.

Валиева отбыла дисквалификацию за допинг и возобновила карьеру. В начале года она выступила на чемпионате России по прыжкам. 1 октября стало известно, что Валиева будет тренироваться под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.

До допинг-скандала спортсменка обучалась в группе Этери Тутберидзе. Валиева трогательно попрощалась с тренером, вручив ей букет цветов.